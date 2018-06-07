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Takside bakan var

Takside bakan var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , aHaber'deki ''ye konuk oldu. Direksiyon başına geçti. Vatandaşlarla gündem üzerine sohbet etti. Muhalefetin halka yönelik yürüttüğü algı yönetimlerine dikkat çeken Albayrak, bir vatandaşın, "Emekli maaşımdan kesilip Suriyeliler'e veriliyormuş" sözlerine yanıt verdi. Albayrak, "Bırakın maaşlardan vergi kesilmesini, emeklilerimizden herhangi bir çalışanımızdan da bir kesintiye gidilip böyle bir harcama durumu söz konusu değil. Tam tersine biz, Cumhurbaşkanımız, emeklilerimize her bayram çift ikramiye noktasında düzenleme yaptı" dedi. Bu arada Bakan Albayrak, 'nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile madenlerde yeni bir döneme girildiğini belirtti. "Şimdi madenlerde 'Türkiye vakti' diyoruz. Türkiye'de yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi" dedi.



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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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