Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, aHaber'deki 'Seçim Taksi'ye konuk oldu. Direksiyon başına geçti. Vatandaşlarla gündem üzerine sohbet etti. Muhalefetin halka yönelik yürüttüğü algı yönetimlerine dikkat çeken Albayrak, bir vatandaşın, "Emekli maaşımdan kesilip Suriyeliler'e veriliyormuş" sözlerine yanıt verdi. Albayrak, "Bırakın maaşlardan vergi kesilmesini, emeklilerimizden herhangi bir çalışanımızdan da bir kesintiye gidilip böyle bir harcama durumu söz konusu değil. Tam tersine biz, Cumhurbaşkanımız, emeklilerimize her bayram çift ikramiye noktasında düzenleme yaptı" dedi. Bu arada Bakan Albayrak, Türkiye'nin Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile madenlerde yeni bir döneme girildiğini belirtti. "Şimdi madenlerde 'Türkiye vakti' diyoruz. Türkiye'de yatırım yapan hiçbir yatırımcı kaybetmedi" dedi.
Takside bakan var
Etiketler: Berat Albayrak , Türkiye , seçim taksi
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.