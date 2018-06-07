Melania toto

ABD'nin First Lady'si Melania Trump, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'daki bir etkinliğe katıldı. Ordu mensupları ve aileleri için düzenlenen törende Melania Trump, eşi Donald Trump'ın koluna girerek yürüdü. Böylelikle ABD'nin First Lady'si Melania Trump 25 günlük bir aranın ardından ilk kez ortaya çıktı. Melania Trump 14 Mayıs'ta böbrek operasyonu geçirmiş, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alınamamıştı.
'ALIŞVERİŞ YAPIP STRES ATTI'
10 Mayıs'tan itibaren sırra kadem basan Melania için ABD'li bahis şirketleri ise gün gün "Melania neredeydi?", "Melania ne yapıyordu?" bahisleri açtı. En büyük şans, New York'taki Trump Tower'da bulunan evinde olduğuna verildi. First Lady'nin ayrıca Beyaz Saray'da ve annesinin yanında olduğu da bahislere açıldı. Daha çok ilgi çeken konu ise Melania'nın bu süre içinde ne yaptığı oldu. Bu konuda ise bahisçilerin favorisi "Donald Trump'ın aldatma skandalları sonrası ona çok kızdığı için ortaya çıkmadı" seçeneği oldu. Bunun dışında Donald Trump ile boşanacağı söylentileri de çok ilgi gördü. Diğer tahminler arasında "Ameliyat stresini atmak için alışveriş ve tatil yaptı", "Estetik ameliyat oldu" ve "Annesi hasta olduğu için onunla vakit geçiriyor" iddiaları yer aldı.
DAVETE DUBLORÜ KATILDI!
Melania Trump, 25 gün sonra ilk kez Beyaz Saray'daki etkinliğe katıldı. Bu görüntüden sonra bahis sitelerinde "Aslında hala ortaya çıkmadı. Onun yerine dublorü törene katıldı" iddiası da
KİM ZİRVE İÇİN YALVARDI
ABD Başkanı Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal etme kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını açıkladı. İki lider, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
'ALIŞVERİŞ YAPIP STRES ATTI'
10 Mayıs'tan itibaren sırra kadem basan Melania için ABD'li bahis şirketleri ise gün gün "Melania neredeydi?", "Melania ne yapıyordu?" bahisleri açtı. En büyük şans, New York'taki Trump Tower'da bulunan evinde olduğuna verildi. First Lady'nin ayrıca Beyaz Saray'da ve annesinin yanında olduğu da bahislere açıldı. Daha çok ilgi çeken konu ise Melania'nın bu süre içinde ne yaptığı oldu. Bu konuda ise bahisçilerin favorisi "Donald Trump'ın aldatma skandalları sonrası ona çok kızdığı için ortaya çıkmadı" seçeneği oldu. Bunun dışında Donald Trump ile boşanacağı söylentileri de çok ilgi gördü. Diğer tahminler arasında "Ameliyat stresini atmak için alışveriş ve tatil yaptı", "Estetik ameliyat oldu" ve "Annesi hasta olduğu için onunla vakit geçiriyor" iddiaları yer aldı.
DAVETE DUBLORÜ KATILDI!
Melania Trump, 25 gün sonra ilk kez Beyaz Saray'daki etkinliğe katıldı. Bu görüntüden sonra bahis sitelerinde "Aslında hala ortaya çıkmadı. Onun yerine dublorü törene katıldı" iddiası da
KİM ZİRVE İÇİN YALVARDI
ABD Başkanı Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın zirveyi iptal etme kararı üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un toplantının yapılması için yalvardığını açıkladı. İki lider, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
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