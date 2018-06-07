Hükümetten FETÖ davalarıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gayri menkul satış ve tescil işlemleri yönünden tapu işlemlerinin ve devir işlemlerinin noterler tarafından yapılması hususunu Bakanlar Kuruluna arz ettiklerini belirterek, "Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra da ilgili Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile oturarak bunun teknik ayrıntılarını Türkiye Noterler Birliği ile çalışacağız ve bu konudaki yetkilerimizi de noterlerimize devretmeyi planlıyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Noterler Birliği'nde gerçekleştirilen "Türkiye Noterler Birliği 47. Olağan Kongresi"ne katıldı. Kongrede konuşan Gül, noterciliğin Türkiye'deki hukuk sisteminin göz bebeği olduğunu belirterek, Türkiye Noterler Birliği'nin her zaman Adalet Bakanlığıyla uyum içinde çalıştığını, sürekli istişarelerde bulunarak mesleğin daha da gelişmesi için görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Noterliğin kamu hizmeti olarak adalet hizmetinin önemli bir parçası olduğuna değinen Gül, hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin saklanması, ihtilafların yargıya intikal etmeden çözülmesi noktasında önemli görev üstlendiğini ifade etti. Gül, deyim yerindeyse noterlerin hukuk alanında "koruyucu hekimlik" görevini üstlenen önemli bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi.
ARABULUCULUK SİSTEMİ DAVA SAYISINI AZALTTI
Gül, yıldan yıla artan nüfus ile birlikte kişiler arasındaki uyuşmazlıkların da arttığına dikkat çekerek, bunun dava sayısını ve mahkemelerin iş yükünü arttırdığını vurguladı. İş yükü sorununun yargı mensupları ile vatandaşların hukukla ilgili temel gündemi olduğunu kaydeden Gül, "Ana hedefimiz toplumun her kesimine güven veren adalet sistemini tesis etmektir. Ocak ayından itibaren uygulanan zorunlu arabuluculuk uygulaması başarıyla devam etmekte. Buna göre geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile 31 Mayıs tarihleri arasına baktığımızda geçen yıl 100 bin dava açılmış. Aynı dönemler arasında bu yıl iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin küsür. Yani, yaklaşık yüzde 80 oranında vatandaşlarımız, iş ve işverenler mahkemelere gitmemiş, 'alternatif uzlaşma yoluyla ben anlaştım' demiş. 4 yıl sürecek bir ihtilafı belki birkaç saat içinde anlaşmayla sonuçlandırmıştır" diye konuştu.
Noterlerin uyuşmazlıkları henüz ortaya çıkmadan önleme ve çıkan uyuşmazlıkları çözmekte çok önemli katkı sağladığını dile getiren Gül, mahkemelerin birçok iş gücünü noterlerin yapmış olduğu hizmetlerin azalttığını ve bunun yargı sistemine yardımcı olduğunu söyledi. Gül, veraset ilamının noterler tarafından veriliyor olmasının da iş gücünü azaltma noktasında önemli bir yerinin olduğunu aktardı.
GAYRİ MENKUL SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİ DEVREDİLECEK
Gül, "Gayri menkul satış ve tescil işlemleri yönünden de tapu işlemlerinin, devir işlemlerinin noterlerimiz tarafından yapılması hususunu Bakanlar Kurulunda da arz ettik, bu konuda sunum yaptık. Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra da ilgili Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile oturarak bunun teknik ayrıntılarını Türkiye Noterler Birliği ile çalışacağız ve bu konudaki yetkilerimizi de noterlerimize devretmeyi planlıyoruz" dedi.
Kongreye Bakan Gül'ün yanısıra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Bakanlık temsilcileri ve noterler katıldı.
Adalet Bakanı Gül, Türkiye Noterler Birliği'nde gerçekleştirilen "Türkiye Noterler Birliği 47. Olağan Kongresi"ne katıldı. Kongrede konuşan Gül, noterciliğin Türkiye'deki hukuk sisteminin göz bebeği olduğunu belirterek, Türkiye Noterler Birliği'nin her zaman Adalet Bakanlığıyla uyum içinde çalıştığını, sürekli istişarelerde bulunarak mesleğin daha da gelişmesi için görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi. Noterliğin kamu hizmeti olarak adalet hizmetinin önemli bir parçası olduğuna değinen Gül, hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu işlemlere dair belgelerin saklanması, ihtilafların yargıya intikal etmeden çözülmesi noktasında önemli görev üstlendiğini ifade etti. Gül, deyim yerindeyse noterlerin hukuk alanında "koruyucu hekimlik" görevini üstlenen önemli bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi.
ARABULUCULUK SİSTEMİ DAVA SAYISINI AZALTTI
Gül, yıldan yıla artan nüfus ile birlikte kişiler arasındaki uyuşmazlıkların da arttığına dikkat çekerek, bunun dava sayısını ve mahkemelerin iş yükünü arttırdığını vurguladı. İş yükü sorununun yargı mensupları ile vatandaşların hukukla ilgili temel gündemi olduğunu kaydeden Gül, "Ana hedefimiz toplumun her kesimine güven veren adalet sistemini tesis etmektir. Ocak ayından itibaren uygulanan zorunlu arabuluculuk uygulaması başarıyla devam etmekte. Buna göre geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile 31 Mayıs tarihleri arasına baktığımızda geçen yıl 100 bin dava açılmış. Aynı dönemler arasında bu yıl iş mahkemelerinde açılan dava sayısı 24 bin küsür. Yani, yaklaşık yüzde 80 oranında vatandaşlarımız, iş ve işverenler mahkemelere gitmemiş, 'alternatif uzlaşma yoluyla ben anlaştım' demiş. 4 yıl sürecek bir ihtilafı belki birkaç saat içinde anlaşmayla sonuçlandırmıştır" diye konuştu.
Noterlerin uyuşmazlıkları henüz ortaya çıkmadan önleme ve çıkan uyuşmazlıkları çözmekte çok önemli katkı sağladığını dile getiren Gül, mahkemelerin birçok iş gücünü noterlerin yapmış olduğu hizmetlerin azalttığını ve bunun yargı sistemine yardımcı olduğunu söyledi. Gül, veraset ilamının noterler tarafından veriliyor olmasının da iş gücünü azaltma noktasında önemli bir yerinin olduğunu aktardı.
GAYRİ MENKUL SATIŞ VE TESCİL İŞLEMLERİ DEVREDİLECEK
Gül, "Gayri menkul satış ve tescil işlemleri yönünden de tapu işlemlerinin, devir işlemlerinin noterlerimiz tarafından yapılması hususunu Bakanlar Kurulunda da arz ettik, bu konuda sunum yaptık. Başbakanımız, Bakanlar Kurulumuz tarafından da prensipte uygun görüldü. İnşallah seçimlerden sonra da ilgili Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile oturarak bunun teknik ayrıntılarını Türkiye Noterler Birliği ile çalışacağız ve bu konudaki yetkilerimizi de noterlerimize devretmeyi planlıyoruz" dedi.
Kongreye Bakan Gül'ün yanısıra Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Bakanlık temsilcileri ve noterler katıldı.
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