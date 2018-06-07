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'deki lüks rezidansa helikopterli baskın

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinden yasadışı bahis oynatarak 15 milyon TL’nin üzerinde vurgun yapan 23 kişilik çeteyi çökertti. ’deki lüks rezidansın hem ofis hem ev olarak kullandığı belirlendi.

Ataşehirdeki lüks rezidansa helikopterli baskın
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerinde yaptıkları araştırmada, "www.bahisbas.com", "www.rakipbahis.com", "www.pinola.com" ve "www.rivola.com" sitelerinde futbol ve basketbol maçları ağırlıklı yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Siteleri işleten kişilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler, İstanbul merkezli 9 ilde operasyon başlattı. Bahis çetesini yönettiği iddia edilen Özkan A'nın da aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.



Havadan polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 5 bilgisayar, 29 cep telefonu, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. 'deki lüks rezidansta yakalanan ve Emniyet'te değişik suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen Özkan A'nın, rezidans dairesini hem ev hem de ofis olarak kullandığı tespit edildi. Polis, çetenin 15 milyon TL'lik vurgun yaptığını belirledi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 19 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 12:21
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