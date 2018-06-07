'Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?' sorusu milyonlarca kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Bedelli askerlik konusunda hükümetten bir açıklama daha geldi. Habertürk'te konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bedelli askerliği seçimden sonra yeni hükümetin enin boyuna tartışması ve ona göre bir karar vermesinin doğru olacağı değerlendirildi. Bizim AK Parti olarak duruşumuz bedelli askerlikle ilgili değerlendirmelerin seçimlerden sonra yapılması." şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, şunları söylemişti:

"Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz.

15 SENE BU YIĞILMAYI ORTADAN KALDIRAMAYIZ

5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik konusunda, askerlik çağına gelen gençler özellikle sosyal medyadan sıklıkla 'bedelli askerlik çıkacak mı?' sorusunun cevabını arıyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV'de katıldığı seçim özel programında flaş açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları GenelKurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız." dedi.

EN SON BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ÇIKMIŞTI?

Askerlik çağına gelen ancak çeşitli sebepler dolayısıyla bu görevi ifa etmede sorun yaşayan vatandaşlar için çıkartılan bedelli askerlikten, bu güne kadar yaklaşık 400 bin kişi faydalandı. İlk olarak 1987 yılında çıkartılan bedelli askerlik imkanından 18 bin 433 kişi faydalanırken, bu tarihten yaklaşık 5 yıl sonra, 1992 yılında yeniden gündeme gelen bedelli askerlik başvurularından ise 35 bin 111 kişi faydalandı.

Bu rakam 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 69 bin 073, en son 2014 yılında çıkartılan bedelli askerlik uygulamasında ise 203 bin 824 kişi bedelli askerlik uygulamasına dahil oldu.

2011 yılında gerçekleştirilen başvurulardan, 30 yaşından gün alan ve 30 bin TL tutar ödeyenler faydalanırken, 2014 yılında başvuruya açılan uygulamada ise 1987 ve önceki tarihlerde doğan ve 18 bin TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi.