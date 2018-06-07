Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarsus'ta düzenlenen Tarsus'ta Turizm Bölgesi ve 600 Yataklı Devlet Hastanesinin Temel Atma Töreni'nde konuştu. Muharrem İnce'nin açıklamalarına tepki gösteren Erdoğan, "Bu millet sizi mezara gömer" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Tarsus'a son derece modern bir hastahane kazandırıyoruz. 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin temelini bugün atıyoruz, birileri palavra atar biz iş yaparız. Maliyeti 150 trilyonluk bir yatırım.

"TARSUS'A ÜNİVERSİTE SÖZÜMÜZÜ DE YERİNE GETİRDİK"

Biliyorsunuz Tarsus'a bir üniversite sözü vermiştik. Hamdolsun yerine getirdik. Şimdi rektör atamaları safhasında, YÖK çalışmalarını yürütüyor. YÖK aşaması bitince önümüzdeki yıldan itibaren yatırımlarımızı yapacağı. Tarsus sınıf atlayacak. Tarsus Üniversitesi'nin ciddi katkıları olacağına inanıyorum.



Biz boşu boşuna 'Yaparsa yine AK Parti yapar' demiyoruz, biz boşu boşuna 'Durmak yok yola devam' demiyoruz. Biz önce hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz diğerlerinin ufkunu, havsalasını aşan projelere imza atıyoruz.

"ARTIK O ESKİ TÜRKİYE YOK! BU TÜRKİYE BAŞKA TÜRKİYE"

Biz diğerlerinin ufkunu aşan projelere imza atıyoruz. 16 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Ülkemizi devler ligine çıkardık. 2013'de IMF'e olan borcumuzu bitirdik. Onlar bizden 5 milyar avro borç istedi. Baktılar ki bu çılgın Türkler çıldırdı, bunlar borçtan vazgeçti. Bunlar bizi sürekli olarak emir alan... Artık o eski Türkiye yok. Bu Türkiye başka Türkiye. içeriden dışarıdan sömürdüler. Artık bunlar yıkıldı. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolculukta bugüne kadar sizlerin emanetini yere düşürmedik. Ailemizden evlatlarımızdan fedakarlık yaparak ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz.

"BU MİLLET SİZİ MEZARA GÖMER, MEZARA"

Cumhuriyet Halk Partisi, biz gelince yıkacağız diyor. Öbürü biz satacağız diyor.Hatırlayın birinci köprüyü Süleyman Demirel yapmıştı. O zaman ki komünistler ne diyordu: Biz köprüyü satacağız diyordu. Rahmetli Özal'da satamazsınız diyordu.



Neyi satıyorsun, neyi yıkıyorsun, neyi kaldırıyorsun? Bu millet sizi mezara gömer, mezara. Şimdi tutmuş, çıkmış bu 'Bay İnce' çok da ince değil ya, geometrik olarak söylüyorum. Çıkmış, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da aynı şeyleri söylüyordu. Sonra kuzu kuzu saraya geldi ama sen saraya gelme fırsatını da bulamayacaksın. Çünkü oraya gelmek ancak milletin ferasetiyle olur.



Ben bu akşam 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurabayı ağırlayacağız. Bu akşam 2 bin 500 muhtarımızla birlikte Türkiye'ye mesajımızı vereceğiz. Burası bu milletin temsilcisi olan muhtarların ağırladığı mekanlardır.





"KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Biz son 16 yıldır hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan, şehirlerimiz, ilçelerimiz arasında ayrım yapmadan çalışıyoruz.

TARSUS'A MÜJDE

Tarsus'ta yaklaşık 50 bin kişiye istihdam oluşturacak 5 yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Araştırma-geliştirmeden bahsediyor ama Türkiye'de 77 tane teknokent, 900 tane Ar-Ge merkezi olduğunu dahi bilmiyor. Onlar Türkiye'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyorlar. Doğru dürüst milletin içine çıkmadıkları, vatandaşın kapısını çalmadıkları, kendi kısır dünyalarına hapsoldukları için Türkiye'nin 16 yılda nereden nereye geldiğini fark etmemişler.