Daha güçlü Türkiye

Sabah Yazarlar Kulübü ile Türkiye'nin Seçimi panel dizileri devam ediyor. Panel kapsamında yazarlar dün Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu. Panele Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, atv Ankara Temsilcisi ve Takvim yazarı Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür, Daily Sabah Gazetesi köşe yazarı Ozan Ceyhun, Takvim Gazetesi yazarları Hasan Basri Yalçın ve Bekir Hazar katıldı. Ergün Diler konuşmasında "Bu seçimden Türkiye daha güçlü çıkacaktır. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsanız onun kararını siz vereceksiniz. Tüm dünyanın gözü bu seçimde" ifadesini kullandı. Bekir Hazar ise "Türkiye bu seçimde geleceği için nasıl bir yol çizmesi gerektiğini belirleyecek. Karşısında duran güçlerin kesinlikle oyunu bozulacak" dedi.
Panele Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz da katıldı. Dinleyiciler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.
Panele Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz da katıldı. Dinleyiciler arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de vardı.
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