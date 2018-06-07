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Daha güçlü

Daha güçlü Türkiye
Sabah Yazarlar Kulübü ile 'nin Seçimi panel dizileri devam ediyor. Panel kapsamında yazarlar dün Gaziantep'te vatandaşlarla buluştu. Panele Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, Ekonomi Müdürü , atv Ankara Temsilcisi ve Takvim yazarı Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi köşe yazarı , Daily Sabah Gazetesi köşe yazarı , Takvim Gazetesi yazarları Hasan Basri Yalçın ve katıldı. Ergün Diler konuşmasında "Bu seçimden Türkiye daha güçlü çıkacaktır. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsanız onun kararını siz vereceksiniz. Tüm dünyanın gözü bu seçimde" ifadesini kullandı. Bekir Hazar ise "Türkiye bu seçimde geleceği için nasıl bir yol çizmesi gerektiğini belirleyecek. Karşısında duran güçlerin kesinlikle oyunu bozulacak" dedi.


Panele Mütevelli Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ile rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz da katıldı. Dinleyiciler arasında Belediye Başkanı de vardı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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