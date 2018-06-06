Emine Erdoğan'dan sahur daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gençleri külliyede sahura davet etti. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet'e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var. :)" ifadelerine yer verdi.
"Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet'e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var. :)" ifadelerine yer verdi.
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