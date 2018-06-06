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Emine Erdoğan'dan sahur daveti

Emine Erdoğan hesabından gençleri sahura davet etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Bu tweet’e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. lerimize pozitif ayrımcılık var :)" ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğandan sahur daveti
'ın eşi Emine Erdoğan gençleri de sahura davet etti. Emine Erdoğan hesabından yaptığı paylaşımda,

"Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet'e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. lerimize pozitif ayrımcılık var. :)" ifadelerine yer verdi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 19:34
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