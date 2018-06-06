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2018 final sonuçları açıklandı mı? AUZEF İstanbul Üniversitesi 2018 final sonuçları sorgulama

On binlerce öğrenci heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 15 farklı programda eğitim veren açıköğretim final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğrenciler AUZEF İstanbul Üniversitesi 2018 final sonuçları açıklandı mı? AUZEF İstanbul Üniversitesi 2018 final sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF İstanbul Üniversitesi 2018 final sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? gibi sorulara cevap arıyor.

On binlerce öğrenci sonuçları bekliyor

sınav sonuçları için binlerce öğrenci nefesini tuttu AUZEF OYS sınav sonuç sayfasının açılmasını bekliyor. Sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alındığı ve 100 puan üzerinden değerlendirilen , açıköğretim final sınavı sonuç bilgisi 8 Haziran cuma gününe kadar açıklanacak. AUZEF sonuçları TC şifresi ile sorgulanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK:

27 Mayıs Pazar günü sabah oturumu ile yapılan AUZEF sınav sonuçlarının 8 Haziran'a kadar AUZF OYS sayfasında erişime açılması bekleniyor. AUZEF sınav sonuç bilgisini adaylar TC şifresi ile sorgulayacak. İstanbul Üniversitesi açıköğretim vize sınav sonuç bilgisi çıktısı adayların adresine posta ile gönderilmeyecek, sonuçlar online olarak AUZEF OYS sayfasında ve https://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilecek.

İstanbul Üniversitesi açıköğretim final sınav sonuç bilgisi çıktısı adayların adresine posta ile gönderilmeyecek, sonuçlar online olarak AUZEF OYS sayfasında ve https://acikogretim.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilecek.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR:

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

İTİRAZ NASIL YAPILIR:

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 09:03
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