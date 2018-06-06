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Skandal!

, İslam karşıtı örgütün, iftar saatinde cami karşısında domuz çevirmesine izin verdi.

Skandal!
Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütü üyelerine, yarın iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenlemelerine domuz çevirmelerine izin verilmesi, büyük tepkiyle karşılandı. 'daki diğer büyükşehirler, aşırı sağcı Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi. Ancak ülkenin ikinci büyük kenti 'ın kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib,


Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığını bildirdi. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti. Müslüman bir aileden gelen Abutalib'in bu kararına tepkiler yağdı. Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de "Göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu" için olumsuz cevap verdi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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