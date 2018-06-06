Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (Pegida) örgütü üyelerine, yarın iftar saatinde Rotterdam'da Diyanet'e bağlı Laleli Camii önünde mangal partisi düzenlemelerine domuz çevirmelerine izin verilmesi, büyük tepkiyle karşılandı. Hollanda'daki diğer büyükşehirler, aşırı sağcı Pegida'nın iftar saatinde cami önlerinde domuz çevirme girişimlerine izin vermemişlerdi. Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib,
Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığını bildirdi. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti. Müslüman bir aileden gelen Abutalib'in bu kararına tepkiler yağdı. Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de "Göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu" için olumsuz cevap verdi.
Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığını bildirdi. Abutalib, Türk ve Fas kökenli politikacıların ağırlıkta olduğu DENK Partisi'nin, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti. Müslüman bir aileden gelen Abutalib'in bu kararına tepkiler yağdı. Rotterdam Belediyesi, DENK'in, gösteri sırasında caminin güvenliğinin sağlanması talebine de "Göstericilerin güvenliğini içermeyen tek taraflı bir talep olduğu" için olumsuz cevap verdi.
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