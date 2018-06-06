Sihirli değnek

Ailesi'nin son üyesi olan Meghan Markle tüm dünyada marka haline gelirken, onun tercihleri de bu rüzgardan nasibini aldı. Sussex Düşesi unvanını alan Kanada asıllı ABD vatandaşı Meghan'ın yakın zaman öncesine kadar sık sık giydiği Kanada markası Smythe de bunlardan biri oldu. Yeni gelinin saray hayatı içinde de giymeye devam ettiği Kanada markası bir anda dünyanın en çok aranan moda tercihleri arasına girdi.
İLK CİDDİ SINAVI...
Ceketlerin 300-700, gömleklerin 120-450 ve eteklerin 220-700 pound arasında değiştiği markanın ürünleri için İngilizler'in ünlü mağazası Harvey Nichols da sıraya girdi. Harvey Nichols'un kendisine özel bir seri yapması için Smythe ile anlaştığı öğrenildi. Bu arada evlendikten sonra eşi Harry ile iki resmi törene katılan Meghan'ın yarın Kraliçe 2. Elizabeth eşliğinde ve kocası olmadan ilk Kraliyet davetine katılacağı öğrenildi.
KRALİÇE YANINDAN AYIRMIYOR
Kraliçe'nin hafta sonuna kadar yapılacak dört ayrı etkinlikte yeni gelin Meghan'ı mutlaka yanında istediği belirtildi.
İLK CİDDİ SINAVI...
Ceketlerin 300-700, gömleklerin 120-450 ve eteklerin 220-700 pound arasında değiştiği markanın ürünleri için İngilizler'in ünlü mağazası Harvey Nichols da sıraya girdi. Harvey Nichols'un kendisine özel bir seri yapması için Smythe ile anlaştığı öğrenildi. Bu arada evlendikten sonra eşi Harry ile iki resmi törene katılan Meghan'ın yarın Kraliçe 2. Elizabeth eşliğinde ve kocası olmadan ilk Kraliyet davetine katılacağı öğrenildi.
KRALİÇE YANINDAN AYIRMIYOR
Kraliçe'nin hafta sonuna kadar yapılacak dört ayrı etkinlikte yeni gelin Meghan'ı mutlaka yanında istediği belirtildi.
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