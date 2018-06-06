Şark hizmetinden kaçtı FETÖ hizmetine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin kurulma sürecinde Pnsilvanya'ya gittiği iftirasını atan Muharrem İnce'nin FETÖ'ye hizmet ettiği ortaya çıktı. Fizik öğretmeni olan İnce'nin, şark hizmeti için tayini çıkınca Doğu'ya gitmemek için Yalova'da FETÖ hizmetine girdiği ifade edildi. Bir dönem FETÖ'nün önde gelen isimlerinden biri olan Yalovalı olan Hüseyin Gülerce, İnce'nin o dönem kendisinin kurduğu dershanede 1 yıla yakın süre çalıştığını söyledi.
BİLE BİLE ÇALIŞTI
Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Gülerce, "O dönem benim o yapıya yakınlığımı bile bile benimle çalıştı" dedi. Kendisinin herkes tarafından FETÖ'ye yakınlığını ile bilindiğini belirten Gülerce, "Muharrem bana geldi, 'Hocam ben doğuya gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum bana iş ver' dedi. Ben de ona 'Gel fizik öğretmenliği yap' dedim. Benim ne olduğumu, bizim ne olduğumuzu bile bile 1989 yılında gelip çalıştı" dedi.
FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gençlik yıllarında Doğu'ya gitmemek için bile bile gelip dershanelerinde çalıştığını ifade etti.
HALA İSPATLAYAMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiği yalanını ortaya atan ve Erdoğan'ın "İspatlamazsan namertsin" sözlerinin gereğini yerine getiremeyen Muharrem İnce'nin FETÖ ile olan ilişkileriyle ilgili ortaya çıkan bu yeni bilgi, akıllarda soru işareti oluşturdu. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in sözcüsü olarak nitelendirilen gazeteci Hüseyin Gülerce'nin yaptığı bu açıklamalara İnce'nin nasıl cevap vereceği de merak konusu oldu.
BİLMİYORDUM DEMESİN
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ayrıca Yalova'da, FETÖ imamları ile birlikte Bosna Hersek'deki FETÖ okullarına da 2006-2007 yılında gittiğini belirten Hüseyin Gülerce, "Ben Yalova'da ve tüm Türkiye'de o dönem bu yapıya yakınlığım ile biliniyordum. Hatta Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım döneme denk gelen tarihte CHP'li olmasına rağmen benim kim olduğumu bile bile, Doğu hizmetine gitmemek için Muharrem İnce geldi ve bizim dershanede iş istedi. Ben de verdim. Şimdi asla 'ben oranın ne olduğunu, onların kim olduğunu bilmiyordum' demesin. Çünkü, buna kargalar bile güler. Bu yapının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmama rağmen bizim dershanemizde çalıştı" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL
BİLE BİLE ÇALIŞTI
Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Gülerce, "O dönem benim o yapıya yakınlığımı bile bile benimle çalıştı" dedi. Kendisinin herkes tarafından FETÖ'ye yakınlığını ile bilindiğini belirten Gülerce, "Muharrem bana geldi, 'Hocam ben doğuya gitmek istemiyorum. Yalova'da kalmak istiyorum bana iş ver' dedi. Ben de ona 'Gel fizik öğretmenliği yap' dedim. Benim ne olduğumu, bizim ne olduğumuzu bile bile 1989 yılında gelip çalıştı" dedi.
FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerce, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin gençlik yıllarında Doğu'ya gitmemek için bile bile gelip dershanelerinde çalıştığını ifade etti.
HALA İSPATLAYAMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiği yalanını ortaya atan ve Erdoğan'ın "İspatlamazsan namertsin" sözlerinin gereğini yerine getiremeyen Muharrem İnce'nin FETÖ ile olan ilişkileriyle ilgili ortaya çıkan bu yeni bilgi, akıllarda soru işareti oluşturdu. Teröristbaşı Fetullah Gülen'in sözcüsü olarak nitelendirilen gazeteci Hüseyin Gülerce'nin yaptığı bu açıklamalara İnce'nin nasıl cevap vereceği de merak konusu oldu.
BİLMİYORDUM DEMESİN
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ayrıca Yalova'da, FETÖ imamları ile birlikte Bosna Hersek'deki FETÖ okullarına da 2006-2007 yılında gittiğini belirten Hüseyin Gülerce, "Ben Yalova'da ve tüm Türkiye'de o dönem bu yapıya yakınlığım ile biliniyordum. Hatta Zaman Gazetesi'nde yazarlık yaptığım döneme denk gelen tarihte CHP'li olmasına rağmen benim kim olduğumu bile bile, Doğu hizmetine gitmemek için Muharrem İnce geldi ve bizim dershanede iş istedi. Ben de verdim. Şimdi asla 'ben oranın ne olduğunu, onların kim olduğunu bilmiyordum' demesin. Çünkü, buna kargalar bile güler. Bu yapının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmama rağmen bizim dershanemizde çalıştı" diye konuştu. ■ FATİH ŞENDİL
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