Kralı Donald Trump ABD Başkanlığı'na sıçradı. Aldığı kararlar ve skandalları görevini gölgede bıraktı. Trump gerilimleri devam ederken, eşisırra kadem bastı. 14 Mayıs'tan sonra görüntü vermeyen Melania'nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat masasına yattığı açıklandı. Beyaz Saray ise Melania Trump'un sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Ancak buna kimse inanmadı.Çünkü First Lady , ameliyatın ardından halkın karşısına çıkmadı. Hatta Melania, eşinin yedi gezisine de katılmamıştı. Bu durum üzerine ABD'li komplo teorisyenleri birbiri ardına komplo teorilerini sıraladı. Kimine göre First Lady'nin hastalığı tehlikeli bir aşamadaydı. Kimine göre de First Lady, eşi Trump'ın aşk skandalına sinirlenip sırra kadem bastı. Bir diğer iddiaya göre de Trump, ameliyat olan eşini operasyondan tam 29 saat sonra ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Melania'nın ise eşinin genç kalan bu ziyaretine son derece sinirlendiği vurgulandı. Bu iddialar peşi sıra gelirken dün Melania ortaya çıktı. First Lady, 25 gün sonra eşiyle birlikte Beyaz Saray'daki bir etkinliğe katıldı. Ordu mensupları ve aileleri için düzenlenen törende Melania Trump, eşi Donald Trump'ın koluna girerek adımlarını attı. First Lady'nin son görüntüsünü görenler ise bomba bir iddia ortaya attı. Fısıltı gazetesinin kaynakları Melania'nın estetik yaptırdığını açıkladı. 48 yaşındaki Melania'nın yüz bölgesinde bir dizi operasyondan geçtiği kulaktan kulağa yayıldı.25 gün sonra ortaya çıkan Melania Trump, soruları yanıtsız bıraktı.kendisiniaffetmek için"mutlak yetkisi"olduğunu söyledi. Trump,Twitter hesabındanyaptığı açıklamada, "Pekçok hukuk profesörününde dediği gibi kendimiaffetmeye mutlak yetkimvar. Ama yanlış bir şeyyapmamışken bunu nedenyapayım ki?" dedi.