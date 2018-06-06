Kandil operasyonunda kritik İran detayı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak topraklarındaki PKK hedeflerine yönelik başlattığı hava destekli kara operasyonları sürerken özel eğitimli operasyon timleri, bölgede adım adım ilerliyor. Harekât, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan, Dohuk ve Erbil'e uzanan Barzan ile Erbil'in Soran ilçesine bağlı Bradost bölgelerinde yoğunlaşıyor. Şemdinli sınırından Kandil'e uzanan alanı kontrol altına almak amacıyla ilerleyen TSK'nın operasyonel birlikleri, 27 kilometrelik alanda kontrolü sağladı.

Bradost bölgesi sınırları içinde konuşlanan TSK unsurları, hakim tepelerde seyyar karakollar ve mevziler oluşturdu. Stratejik Abdulkuvi Dağı'ndaki bir tepe de dün ele geçirildi.