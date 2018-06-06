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  1. Meral Akşener'den S-400'lerle ilgili komik iddia

operasyonunda kritik detayı

'nin () operasyonunda hedefte terör örgütünün yedi eğitim ve lojistik kampı bulunuyor. TSK’nın operasyon alanı içinde yer alan bölgenin bazı kesimleri ile iki önemli noktası ise ’ın denetiminde...

Kandil operasyonunda kritik İran detayı

'nin () topraklarındaki hedeflerine yönelik başlattığı hava destekli kara operasyonları sürerken özel eğitimli operasyon timleri, bölgede adım adım ilerliyor. Harekât, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan, Dohuk ve Erbil'e uzanan Barzan ile Erbil'in Soran ilçesine bağlı Bradost bölgelerinde yoğunlaşıyor. Şemdinli sınırından 'e uzanan alanı kontrol altına almak amacıyla ilerleyen TSK'nın operasyonel birlikleri, 27 kilometrelik alanda kontrolü sağladı.

Bradost bölgesi sınırları içinde konuşlanan TSK unsurları, hakim tepelerde seyyar karakollar ve mevziler oluşturdu. Stratejik Abdulkuvi Dağı'ndaki bir tepe de dün ele geçirildi.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 07:23
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