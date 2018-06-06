ABD'nin Teksas eyaletinde inanması güç bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Marry Harrison, dedektiflere 49 yaşındaki eşi Dexter Harrison'ı evlerinde çıkan bir kavgada silahla vurup öldürdüğünü itiraf etti. İfadesi alınan iki çocuk annesi, kayıp olan kedilerini kocasıyla birlikte aradıklarını, hayvanın bir süre sonra eve geldiğini belirterek, "Kocam çok kızmıştı. Kedimi feci şekilde dövdü. Ben de kendisine karşı çıktım. Bana da saldırdı. Onun için öldürdüm" dedi.
Kedi cinayeti
Etiketler: kedi
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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