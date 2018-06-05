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Başkanı 'dan Akşener'in sinsi planlarına yanıt

İYİ Parti'nin Genel Başkanı Merak Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 'yı kapatacağını söyledi.Birçok ülkede 'nün oyunlarını bozan TİKA'ya çeşitli yalan ve iftiralarda saldıran Akşener'e cevap TİKA Başkanı 'dan geldi

TİKA Başkanından Akşenere cevap
İP'in Genel Başkanı seçim vaatleri arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı () kapatacağını açıkladı...

Dünyanın birçok yerinde sürdürdüğü projeleriyle 'nün tekerine çomak sokan TİKA'yı türlü yalan ve iftiralarla karalayan ve kapatmakla tehdit eden AKşener'de cevap TİKA Başkanı 'dan geldi.

Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Artık vacip oldu :) Etrafımızda TİKA'nın bütçesi 4 milyar$ diye iddia ediliyor Bu yaklaşık 18.5 Milyar₺ eder. 'de onaylanmış bütçeye bakılırsa,TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçe 304milyon₺;Yani 65milyon$. Yani iddia edilen rakamın %3'ü TİKA'nın parası bereketlidir" dedi.



TİKA'YI KAPATIP FETÖ'YE YOL VERECEK

Akşener gibi proje terör örgütü FETÖ'nün de hedefinde olan TİKA, FETÖ'nün başta ülkeleri olmak üzere çöreklendiği ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerle hainlerin sömürü kaynaklarını tıkıyor! 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisiyle 170'e yakın ülkede ise projeler gerçekleştiren TİKA yeni işbirliklerinin oluşturulmasına büyük katkı sağladı. TİKA, bugün Pasifikten Orta Asya'ya, 'dan Afrika'ya, Balkanlar'a, Kafkasya'dan 'ya kadar birçok ülkede bilgi ve tecrübesini paylaşıyor..

DÜNYAYA FETÖ'NÜN GERÇEKLERİNİ ANLATTI

TİKA, Darbe Girişimiyle Türkiye'nin bağımsızlığına kast eden proje terör örgütü FETÖ'nün hedefinde oldu. , Moldova, , ve Makedonya başta olmak üzere gerçekleştirilen projelere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verilerek anıları yaşatıldı. Fotoğraf sergileri, konferanslar ve daha pek çok etkinlik düzenlenerek FETÖ konusunda yabancı ülkeler bilinçlendirilmeye çalışıldı.


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  • 05 Haziran 2018, Salı 00:42
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