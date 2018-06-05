TİKA'YI KAPATIP FETÖ'YE YOL VERECEK

DÜNYAYA FETÖ'NÜN GERÇEKLERİNİ ANLATTI

İP'in Genel Başkanı Meral Akşener seçim vaatleri arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı ( TİKA ) kapatacağını açıkladı...Dünyanın birçok yerinde sürdürdüğü projeleriyle FETÖ 'nün tekerine çomak sokan TİKA'yı türlü yalan ve iftiralarla karalayan ve kapatmakla tehdit eden AKşener'de cevap TİKA Başkanı Serdar Çam 'dan geldi.Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Artık vacip oldu :) Etrafımızda TİKA'nın bütçesi 4 milyar$ diye iddia ediliyor Bu yaklaşık 18.5 Milyar₺ eder. TBMM 'de onaylanmış bütçeye bakılırsa,TİKA'ya 2017'de Maliye'den tahsis edilen bütçe 304milyon₺;Yani 65milyon$. Yani iddia edilen rakamın %3'ü TİKA'nın parası bereketlidir" dedi.Akşener gibi proje terör örgütü FETÖ'nün de hedefinde olan TİKA, FETÖ'nün başta Afrika ülkeleri olmak üzere çöreklendiği ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerle hainlerin sömürü kaynaklarını tıkıyor! 58 ülkede 60 Program Koordinasyon Ofisiyle 170'e yakın ülkede ise projeler gerçekleştiren TİKA yeni işbirliklerinin oluşturulmasına büyük katkı sağladı. TİKA, bugün Pasifikten Orta Asya'ya, Ortadoğu 'dan Afrika'ya, Balkanlar'a, Kafkasya'dan Latin Amerika 'ya kadar birçok ülkede bilgi ve tecrübesini paylaşıyor..

TİKA, 15 Temmuz Darbe Girişimiyle Türkiye'nin bağımsızlığına kast eden proje terör örgütü FETÖ'nün hedefinde oldu. Afganistan, Moldova, Somali, Meksika ve Makedonya başta olmak üzere gerçekleştirilen projelere 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verilerek anıları yaşatıldı. Fotoğraf sergileri, konferanslar ve daha pek çok etkinlik düzenlenerek FETÖ konusunda yabancı ülkeler bilinçlendirilmeye çalışıldı.

