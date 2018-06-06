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Eylemlere destek verdi

Eylemlere destek verdi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaralandıktan sonra eski temposunu yakalamak istiyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile 6 gündür devam eden protestolar hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Prens Selman, "İki ülke arasındaki gerilimi azaltmak için adımlar atmalıyız" dedi. Eylemlere tam destek veren Selman, "Bu konuda sokağa çıkanlar haklı" yorumunu yaptı. Ürdün hükümeti, 141 milyon dolar gelir getireceğini savunduğu vergi yasa tasarısını 21 Mayıs'ta Temsilciler Meclisi'ne sevk etmişti. Ancak, IMF'nin diktesi olarak görülen tasarı, tepkiyle karşılanmış, birçok kentte gösteriler düzenlenmişti.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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