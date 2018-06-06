En şerefli görev

Muhammet Oğuz Kılınç babası gibi yiğit bir polisti... Henüz 26 yaşındaydı... 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hain darbecilerin kurşunuyla şehit düştü. Şehidin Antalya'da görevli polis babası Zeki Kılınç'ın ise 2 yıldır oğlunun isminin verildiği polis merkezinde görev yaptığı öğrenildi.
TAKVİM'e konuşan baba Zeki Kılınç, şunları söyledi: "Muhammet'i yeri geldiği zaman vatanı, milleti, bayrağı için canını feda etmesi gerektiği bilinciyle yetiştirdik. O da 15 Temmuz'da bize bu onur ve şerefi yaşattı. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız."
Talat ÖZTUZSUZ
TAKVİM'e konuşan baba Zeki Kılınç, şunları söyledi: "Muhammet'i yeri geldiği zaman vatanı, milleti, bayrağı için canını feda etmesi gerektiği bilinciyle yetiştirdik. O da 15 Temmuz'da bize bu onur ve şerefi yaşattı. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız."
Talat ÖZTUZSUZ
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