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En şerefli görev

Polis , ’da şehit olan polis oğlunun çalıştığı karakolda görevlendirildi. Kahramanın babası “Bu en şerefli görev” dedi

En şerefli görev
babası gibi yiğit bir polisti... Henüz 26 yaşındaydı... gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde hain darbecilerin kurşunuyla şehit düştü. Şehidin 'da görevli polis babası 'ın ise 2 yıldır oğlunun isminin verildiği polis merkezinde görev yaptığı öğrenildi.


TAKVİM'e konuşan baba Zeki Kılınç, şunları söyledi: "Muhammet'i yeri geldiği zaman vatanı, milleti, bayrağı için canını feda etmesi gerektiği bilinciyle yetiştirdik. O da 15 Temmuz'da bize bu onur ve şerefi yaşattı. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız."


Talat ÖZTUZSUZ
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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