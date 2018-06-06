Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da vatandaşlara seslendi. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Milas ve Dalaman havalimanını büyüttük ve modernize ettik. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bunlar çırak işi değil" dedi



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;





Seni hasretle selamlıyorum Muğla. Sizler aracılığı Muğla'nın mahallelerindeki kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Muğla kalkınmanın, gelişmenin kıymetini Muğla çok iyi bilir. Kardeşlerim sizlerle bir kardeş olarak, bir cumhurbaşkanınız olarak açık konuşmak istiyorum. Maalesef geçmiş seçimlerde Muğla'da istediğimizi alamadık.

İnşallah bu seçimler bir dönüm noktası olacak. Zira bunun arkasından malum Mart'ta belediye seçimleri geliyor. İnşallah bu seçimlerde Muğla kendine yakışanı yapacak. 24 Haziran'da güçlü meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

BAY KEMAL TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYOR, ADAYLARI MUHARREM DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDİYOR

İnşallah sizlerin desteği ile Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim şunu unutmayın Muğla demokrasi şehridir. Bay Kemal'in dediği gibi değildir. Bay Kemal teröristlerle beraber yürüyor, adayları Muharrem Edirne'dekini ziyaret ediyor. 53 Kürt kardeşimi öldüren adamı ziyaret ediyorlar. Neymiş Cumhurbaşkanı adayıymış, cumhurbaşkanı adayı teröre bu kadar bulaşabilir mi?





BATIDAKİ KARDEŞLERİM ORADA DA SANDIKLARI PATLATIN

Avrupa'da PKK'lı teröristlerin gösteri yapma izni veriyorlar. Bize vermiyorlar. Yarın oy verme işlemi başlıyor, Batıdaki kardeşlerim orada da sandıkları patlatın. Bu aralar Bay Kemal'e bir şeyler olmuş. İmam Hatiplere kafayı takmış. 3 sene öğretmenlik yaptım diyor, bir garip adam, ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Sen daha çırak bile olamadın. Biz bu yola dün çıkmadık.

Siz çırak bile olamadınız, biz 40 yıldır siyaset meydanındayız, biz çıraklığımızı belediye başkanlığımızda yaptık. CHP kirliliktir, susuzluktur, hava kirliliğidir. İstanbul'un Ümraniyesinde çöp dağı patladı. CHP vardı. Size bir müjde veriyorum, Muğla stadını inşallah Millet Bahçesi'ne dönüştüreceğiz. Yeni stadı da yapacağız inşallah.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN ARKADAŞINI GEL BAKALIM MUHARREM DİYE ÇAĞIRIYORSUN

Kardeşlerim biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. 2023, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler peki ne anlatıyor? Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bunların bu ülke için hiçbir projeleri var. Gerçi haksızlık etmeyelim bir projeleri var o da Türkiye'yi eski Türkiye'ye geri götürme projesi. Bay Kemal iki de bir tek adam diyip duruyor, tek adam varsa o sensin. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını gel bakalım Muharrem diye çağırıyorsun. Peki Muharrem ne diyor ? Girdiğin tüm seçimlerde yenildin, artık bir çekil ya diyor. Al birini vur ötekine. Ama bizim böyle derdimiz var mı? Biz milletimizleyiz. Bunlara kalsa bunlar Türkiye'yi eskiye götürürler.

"BUNLARI DA YIKACAK MISINIZ...?"

Değerli kardeşlerim ben sizlere daha ne anlatayım. Bunların halini görüyorsunuz. Bunlar bu ülkeye Cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Buradan tüm milletime sesleniyorum ve diyorum ki size bu vaatlerle gelenlere şunları da sorun. AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı onları da görevden alacak mısınız? AK Parti 131 yeni üniversite açtı siz onları da kapatacak mısınız? AK Parti Türkiye'ye 1245 yeni hastane kazandırdı onları da kaldırıp atacak mısınız?

AK Parti Türkiye'de 5 bine yakın ambulansı hizmete soktu? Bunları da hurdaya atacak mısınız? AK Parti 817 bin yeni konut yaptı, onları da yıkacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 20 bin km yeni bölünmüş yol yaptı, siz bunları da sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'de yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı yaptı bunları kapatacak mısınız? AK Parti doğal gaz kullanımını 78 ile çıkardı. Bunları da yıkıp atacak mısınız? AK Parti emeklilerin maaşını 4 katına çıkardı, siz bunları eski seviyeye mi indireceksiniz?



CANLI YAYININDA ANLATACAĞIM

Biz seçim meydanlarında yaptıklarımızı, halen yapmakta olduklarımızı, yapacak olduklarımızı, 2023, 2051, 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bugün size anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım ama detaylarını yarın Kanal D- CNN Türk ortak yayınında anlatacağım.

BUNLAR SANAYİDEN, BİLİŞİMDEN ANLAMAZ

Bu CHP zihniyeti Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasını dönüştürdü. Bunlar sanayiden, bilişimden anlamaz. Terör örgütünün liderini Edirne'de ziyaret edenden ne beklersin ? Bunlara 24 Haziran'da Osmanlı tokadı atmaya hazır mıyız? Milletimden rica ediyorum, muhalefet adayları sizden oy istemeye geldiğinizde onlara bu soruları sorun.

Muğla, ülkemizin ve şehrimizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmayacaksın değil mi? Bunun için güçlü meclis diyor muyuz? Değerli kardeşlerim onlar yıkmaktan bahsedip dursunlar biz size ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Biz Muğla'ya 19 Kattrilyonluk yatırım yaptık. Onlar yıkar, biz yaparız. Farkımız bu. İnşallah daha çok şeyler yapacağız. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, enerjide, turizmde her alanda yapacağız.

BAY MUHARREM BUNLAR SENİN İŞİN DEĞİL

Muğla'da 12 sağlık tesisimiz proje ve ihale sürecinde. Muğla ve Fethiye'de 5 bin kişilik yurt yapacağız. Muğla'da 33 adet köprü yaptık. TOKİ vasıtasıyla 3320 konut projesini hayata geçirdik.

BAY KEMAL YALAN SÖYLÜYOR, ÇİFTÇİLER AÇ DİYOR, YALAN SÖYLÜYOR.

Milas ve Dalaman havalimanını büyüttük ve modernize ettik. Bay Muharrem bunlar senin işin değil, bunlar çırak işi değil. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. Büyükşehir burada görevlerini yapmıyor, biz bu yüzden Devlet Su İşlerini göreve soktuk. Muğla'ya 6 baraj, 8 gölet daha ilave ediyoruz. Son 16 yılda çiftçilerimize ne kadar destek verdik biliyor musun? Bay Kemal yalan söylüyor. Toplamda çiftçilerimize 1,3 kattrilyonluk tarımsal destek verdik. Bay Kemal yalan söylüyor, çiftçiler aç diyor, yalan söylüyor. Dürüst ol, dürüst ol. Muğla'ya gelen turist sayısı 2 milyon 89 bine ulaştı. Muğla, 24 Haziran seçimlerde cumhurbaşkanlığında şahsıma, mecliste AK Parti'ye oy vermeye hazır mıyız?

BİZİM TEK DERDİMİZ VAR, TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEK

Bizim tek derdimiz var, Türkiye'yi büyütmek. Kıyı sahili olarak Türkiye'nin 1 numarası Muğla. Arıcılıkta Muğla 1 numara. Allah ne güzel nimetler vermiş bu nimetleri iyi değerlendirmek lazım. Tabi Muğla'nın zeytincilikte de üstünlüğü var. Türkiye'de yerli ve milli otomobile karşı olmakla cumhurbaşkanı olunur mu? Bu kardeşiniz İtalyanlarla anlaştık, ATAK helikopterleri yapıyoruz. İHA'larla, SİHA'larla mücadele ettik mi? Çıkmış biri diyor ki parçaları yabancı, yazıklar olsun. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4500.