Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik seçimden sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. Yeni hükümetin öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye.

Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir.



Seçim sonrası Yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok.