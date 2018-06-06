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çıkacak mı? Yıldırım'dan bedelli açıklaması

, " den sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. in öncelikli konusu" dedi.

Başbakan Yıldırımdan flaş bedelli açıklaması!

, " den sonra yapılacak ilk iş. Büyük bir beklenti var. in öncelikli konusu. Terörü gündemden çıkarmak hakkımız" dedi.

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bedelli askerlik büyük bir beklenti oluşturdu. Çok büyük beklenti var. 5 milyondan fazla genç beklenti içinde ya bizi askere alın ya yakamızı bırakın diye.
Devlet olarak bize düşen bu sorunu bir şekilde çözmektir.

Seçim sonrası Yeni hükümetin en öncelikle ele alacağı konulardan birisinin bu olacağına tereddüt yok.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 16:35
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