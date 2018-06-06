Üniversite öğrencisi Merve S., durakta beklediği sırada Muharrem İnce taraftarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği iftira nitelikli beyanları duyan ve sessiz kalamayıp tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için mesnetsiz sözler sarf eden Nazife Cansu Delibaş ve Zafer Nigar, genç kıza ve Cumhurbaşkanına hakaretler yağdırarak vahşi bir şekilde Merve S.'nin saçından tutup çekerek darp etti. Genç kızın saçları kökünden koptu. Saldırganların elinden çevredekilerin yardımıyla kurtulan Merve S. polise gidip şikayetçi oldu.

A Haber, Muharrem İnce taraftarlarının saldırısına uğrayan üniversite öğrencisine ulaştı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Merve S. isimli üniversite öğrencisi, "Durağa geldiğimiz sırada, İnce'nin mahallemize geleceği için afiş asan iki kişi geldi. İçlerinden Nazife isimli bayan Cumhurbaşkanımız hakkında iftiralarda bulundu. Duyduğum iftiralara dayanamayıp tepki gösterince saçımdan tuttu ve büyük bir tutam kopardı. Beni darp etmeye başladı. Çevreden gelenler oldu sonra kardeşim beni kurtarmaya çalıştı" dedi. Yaşadığı dehşet anlarının etkisinden kurtulamadığı gözlenen Merve S., koparılan saçını ve kollarındaki darp izlerini göstererek, "Sizin partiniz adaleti savunuyor, sizin adalet anlayışınız bu mu?" dedi.