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'da midibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Erzincanda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

'da, bir midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kadın öldü, 13 kişi yaralandı.

Sivas yönünden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Sivas-Erzincan karayolunun Gemecik mevkisinde devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın yaşandığı alana ulaşan ekipler, yaralıları ambulans ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Refahiye Devlet Hastanesine gönderdi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 16:53
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