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Aradığınız donöre ulaşılamıyor

Lösemi hastası Emre’nin yaşaması ilik nakline bağlıydı. Ancak uygun 4 donörden biri elendi, diğeri son anda nakilden caydı, 2’sine ise ulaşılamadı

Aradığınız donöre ulaşılamıyor
Kütahya'da yaşayan Emre Çatal, (9), geçen yıl lösemiye yakalandı. Ege Üniversitesi'ne sevk edilen Çatal'a kemoterapi tedavisi uygulandı. Küçük çocuğun yaşaması ise kemik iliği nakline bağlıydı. 'da 2, Güney Kıbrıs ve 'de de birer donör bulunduğu açıklandı. Ancak doktorlar, Emre için Almanya'daki donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Türkiye'de yaşayan donör ise son anda nakilden caydı. Almanya ve 'taki adaylara ise ulaşılamadı. Çocuğun öğretmen olan babası Ömer Faruk Çatal'ın öğrencileri ve yakınları, "Emre'ye umut ol" adıyla kampanya başlattı. Emre için ilik çağrısı yapıldı.





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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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