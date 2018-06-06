Kütahya'da yaşayan Emre Çatal, (9), geçen yıl lösemiye yakalandı. Ege Üniversitesi'ne sevk edilen Çatal'a kemoterapi tedavisi uygulandı. Küçük çocuğun yaşaması ise kemik iliği nakline bağlıydı. Almanya'da 2, Güney Kıbrıs ve Türkiye'de de birer donör bulunduğu açıklandı. Ancak doktorlar, Emre için Almanya'daki donörü "yaşı büyük" olduğu için elemek zorunda kaldı. Türkiye'de yaşayan donör ise son anda nakilden caydı. Almanya ve Güney Kıbrıs'taki adaylara ise ulaşılamadı. Çocuğun öğretmen olan babası Ömer Faruk Çatal'ın öğrencileri ve yakınları, "Emre'ye umut ol" adıyla kampanya başlattı. Emre için ilik çağrısı yapıldı.
Aradığınız donöre ulaşılamıyor
Lösemi hastası Emre’nin yaşaması ilik nakline bağlıydı. Ancak uygun 4 donörden biri elendi, diğeri son anda nakilden caydı, 2’sine ise ulaşılamadı
Etiketler: Ege Üniversitesi , Güney Kıbrıs , Kütahya , ALMANYA , Türkiye
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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