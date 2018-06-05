15 TEMMUZ darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç'a inen 8 FETÖ'cü askerden 4'ü daha serbest bırakıldı. Binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Hainlerin avukatı Omiros Zelios "8 asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar" dedi. Yunanistan'ın 8 haine iltica hakkı da vereceği bildirildi.
Yunanistan FETÖ’cü darbecileri bıraktı
Etiketler: FETÖ , Yunanistan
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.