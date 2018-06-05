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’cü darbecileri bıraktı

Yunanistan FETÖ’cü darbecileri bıraktı
15 TEMMUZ darbesinden sonra askeri helikopter ile Dedeağaç'a inen 8 'cü askerden 4'ü daha serbest bırakıldı. Binbaşı Gencay Böyük, yüzbaşı Uğur Uçan, başçavuş Bilal Kurugül ve başçavuş Mesut Fırat, 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Hainlerin avukatı Omiros Zelios "8 asker de polis korumasında gizli tutulan bir yerde kalıyorlar" dedi. 'ın 8 haine iltica hakkı da vereceği bildirildi.
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