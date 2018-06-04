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' bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

, 'da konuşurken bir an duraksayınca ' bozulunca, konuşamadı' diye yapılan algının aslı ortaya çıktı. Erdoğan misafirinin yerine oturmasını bekledi.

Prompter bozuldu yalanının aslı ortaya çıktı!

ün nın en çok konuşulan olaylarından biri Erdoğan'ın 'da katıldığı Kanaat Önderleri İftarı programındaki sinirli halleri oldu. Özellikle kimliği belirsiz trolller tarafından " kazası"olarak lanse edilen ve bu nedenle Erdoğan'ın sinirlendiği sanılan olayın iç yüzü detaylar incelenince ortaya çıktı.

TAYYİP ELÇİ KORUMA ENGELİNE TAKILDI

Görüntülerde, Erdoğan'ın masasında oturan M. Tayyip Elçi'nin, iftarını yaptıktan sonra akşam namazını kılmak için mescide ayrıldığı görülüyor.

Elçi, namazını kılıp geri dönerken konuşmanın başlamış olması sebebiyle koruma engeline takılıyor ve yerine geçmesine izin verilmiyor.

CUMHURBAŞKANI KORUMA MÜDÜRÜ'NÜ UYARDI

Bunu gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen koruma müdürü Muhsin Köse'yi sinirli bir şekilde yanına çağırırak uyarıyor.

Koruma müdürünün talimatıyla, korumalar hızlıca hareketleniyor ve Elçi'nin içeri girmesini sağlıyor. Döndüğünde koltuğuna bir başkasının oturduğunu görüp tereddüt eden Elçi'yi Cumhurbaşkanı eliyle işaret ederek kendi koltuğuna davet edip oturtuyor. Misafiri oturana kadar da konuşmasına başlamıyor.

İşte kare kare o anlar:



1- TAYYİP ELÇİ, CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDA OTURUYOR



2- TAYYİP ELÇİ NAMAZA GİDİNCE KOLTUĞUNA BİR BAŞKASI OTURUYOR.



3- TAYYİP ELÇİ NAMAZDAN DÖNÜNCE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA, ERDOĞAN'IN BOŞ KOLTUĞUNA OTURUYOR.

ALGI YARATIP OPERASYON YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Erdoğan'ın bu hassasiyetini fırsat bilen bazı sözde gazeteler, "Erdoğan prompter bozulunca dondu kaldı" diyerek algı yaratmaya çalıştı. Dakikalar içinde farklı senaryolar yazan bu "gazeteler", gerek sosyal medya gerekse internet sitelerinde yaptıkları yayınlarla bu yalanlarını yayarak vatandaşları yanıltmanın peşine düştü.






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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 23:14
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