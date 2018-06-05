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Türk bayrağını yere atan şahıs yakalandı

’da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçlerinin çalışmaları sonrası şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Türk bayrağını yere atan şahıs yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Ortahisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yeri önünde asılı Türk bayrağını söktükten sonra yere atıp üstüne tükürdüğü öne sürülen M.O.Y, polis ekiplerince yakalandı.

M.O.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 15:20
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