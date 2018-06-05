Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya mitinginde konuştu

Sakarya'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökmek isteyen Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi: Sen bu ülkenin hala hukuk devleti olduğunu öğrenemedin mi? Sen o apoletleri Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın bay Muharrem İnce?

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni gönülden selamlıyorum Sakarya. Buradan sizler aracılığıyla Sakarya'nın tüm mahallelerindeki kardeşlerimi selamlıyorum.

Türkiye'yi hep birlikte yıllık yüzde 5.7 büyüyen bir ülke haline getirdik. E y Bay Kemal, Ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız.

Geçen 10 yılda 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerini tamamı kadar yeni iş istihdamı sağladı. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar manipülasyon, bunlarla hesaplaşacağız. Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden bile çok ileri seviyede

24 HAZİRAN'DAN SONRA BUNLARLA HESAPLAYACAĞIZ

AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık.Türkiye geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. 'Ekonomi' diyorlar ya... Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar, Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız.

Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile otomobile kafanız basmaz. 2002'de 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçen yıl 723 bin otomobil satıldı.

Türkiye büyüdükçe bundan tüm şehirlerimiz hakkına düşen payı aldı. Bay Kemal de duysun Bay Muharrem'de; Sakarya'ya son 6 yılda 21 katrilyon yatırım yaptık. İnşallah Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi kazandırıyoruz.

28 bin kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu, beğendiniz mi? Ama çıkamadınız, benim gelip burada top oynayacak halim yok.

Sakarya'da bin yataklı şehir hastanemizin çalışmaları bitmek üzere. Onun da çalışmasını yapıyoruz, proje bitmek üzere. Eski stadın yerini millet bahçesi yapacağız. TOKİ orayla ilgili bir satış ahdi yapmış, TOKİ ile konuştum inşallah orayı millet bahçesi yapıyoruz. Çoluk çocuk oraya gidin, hep birlikte çimlerde yuvarlanın. İngiltere'nin Hyde Parkı varsa, bizim de Sakarya millet bahçemiz var.

METİN TEMEL PAŞA TEPKİSİ

Meydan meydan gezip Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim diyor... Sen kimsin sen nesin ya...Sana o apoletleri söktürmezler...O apoletleri gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın...Teröristten Cumhurbaşkanı olmaz. Benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak....

Sen o apoletleri ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksınız? Hale bak, benim 53 Kürt kardeşimin ölümü ile ilişkili kişi cumhurbaşkanı adayı. Muharrem efendi de onu ziyaret ediyor. Teröristten cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kürt kardeşim bu oyunu bozacak. Onu ziyaret edenler oradan oy devşiririm sanıyorlar, devşiremeyeceksin.

Benim halkım türbe ziyareti gibi onu ziyaret edene cezayı sandıkta kesecektir. Biz 15 Temmuz'da 150 generalin apoletini sökmüşüz. Milletin kanını döken o alçaklar birer FETÖ teröristiydi. Onlarla bunu birbirine karıştırma. Metin Temel paşamız ise Afrin'de teröristlerle göğüs göğüse çarpışmış bir komutandır. Beni alkışlamış, ben başkomutanım. Ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun, çırak bile değilsin. Erdoğan Anayasa'ya göre zaten başkomutan. Cumhurbaşkanının apolet sökme gibi bir yetkisi yoktur. Yargı yapar bunu yargı.

İNCE'YE PROMPTER CEVABI

Prompteri unutmuşum, ben prompteri falan unutmadım. Ben prompterin dersini veririm sana. Yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Korumalar onu tekrar sandalyeye oturtmadılar. O beni rahatsız etti, korumalara söyle yerine döndürsünler. Benim bu ilim ehline saygımdır Bay Kemal. Bunların her işi yalap şalap. Şimdiden böyle zıvanadan çıkanlar ülkenin başına geçse Allah korusun neler yapacakları belli değil.