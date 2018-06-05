CHP’li Sezgin Tanrıkulu fena yakalandı!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklu Berkay Ustabaş'a destek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Tanrıkulu, adliye önünde söz konusu terör şüphelisi için açılan pankartın ucundan tuttu.

USTABAŞ'IN DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN TUTUKLU BULUNMASINI GİZLEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Tanrıkulu bir de bu durumu Twitter hesabından paylaştı. Tanrıkulu, Twitter üzerinden "15 yaşındaki bir çocuğu öldürenlere sessiz kalan yargı, cenazesine katılanı ise hapsediyor. İstanbul Üniversitesiöğrencisi Berkay Ustabaş bu nedenle tutuklu ve duruşması bugün" mesajını yazdı. Sezgin Tanrıkulu'nun Berkay Ustabaş'ın 'DHKP-C terör örgütü üyeliği'nden tutuklu bulunduğunu gizlemesi dikkat çekti.

PANKARTIN UCUNDAN TUTMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Tanrıkulu'nun örgüt üyeliğinden yargılanan ve tutuklu bulunan Berkay Ustabaş için hazırlanan ve üzerinde 'Berkin'in cenazesine katılmak suç değildir! Berkay Ustabaş'a özgürlük' yazılı pankartı ucundan tutması da dikkatlerden kaçmadı.

Berkay Ustabaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemsi'nde yargılanıyor.