Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirveyle ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki zirvenin mekanı, Sentosa Adası'ndaki Capella Oteli olacak. Değerli Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, dün Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah 09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.