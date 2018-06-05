;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı

Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu

, Başkanı Trump ile lideri Kim'in arasında yapılacak zirvenin Singapur'un 'ndaki Capella Otel'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Trump-Kim zirvesinin yeri belli oldu

Sözcüsü Sarah Sanders, Başkanı ile lideri Kim Jong-un arasında 'da yapılacak zirveyle ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Trump ile lider Kim Jong-un arasındaki zirvenin mekanı, 'ndaki olacak. Değerli Singapurluların konukseverliğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Sanders, dün Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, Trump ile Kim arasında Singapur'da 12 Haziran'da yapılacak zirvenin yerel saatle sabah 09.00'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 1 Haziran'da Kuzey Koreli üst düzey yetkili Kim Yong-çol ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim ile daha önce planlandığı gibi 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geleceğini söylemişti.

Singapur'daki tek bir zirvede her şeyin hallolacağını hiçbir zaman iddia etmediğini ifade eden Trump, "Bu bir süreç, zaman alacak. Asla tek bir görüşme demedim, bunu bir süreç olarak görüyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Etiketler: , , , , , ,
  • 05 Haziran 2018, Salı 22:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar