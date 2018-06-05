Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak Ereğli'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Yeni bir dönüm noktasındayız. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu milletçe beraber yapacağız.







GABAR'A CUDİ'YE F-16'LARLA İNERİZ

Bu vatanı bölemeyecekler. Yeri geldiğinde Gabar'a, Cudi'ye F-16'larla ineriz, inlerine gireriz. CHP'nin adayı gidip birisini cezaevinde ziyaret ediyor. Demek ki Muharrem'in türbesi orası. Benim 53 Kürt kardeşimi öldürenler faili olan adamı gidip ziyaret ediyor.





ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA SANIRMIŞ

Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza edepsizce saldırıp , "Apoletlerini sökeceğim" dedi.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Bakalım benim milletim sana yol verecek mi?

FETÖ'CÜLER BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

251 şehidimizin, gazilerimizin bedelini ödeyecekler.

SIRA KANDİL'DE SIRA SİNCAR'DA

"Afrin'de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne yaptılar kaçtılar mı? Sıra Kandil'de, sıra Sincar'da... Benim ülkemi tehdit eden, taciz eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP'nin Türkiye'si yok" dedi.