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Kılıçdaroğlu İnce'nin oy oranı tahminini açıkladı

Genel Başkanı , katıldığı canlı yayında 'nin oy oranı tahminin sorulması üzerine 'yüzde 30 bandında görünüyor' yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu İncenin oy oranı tahminini açıkladı

lideri , CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 30 GÖRÜNÜYOR"
Kılıçdaroğlu, İnce'nin oy oranının anketlerde nasıl göründüğünün sorulması üzerine, "'in estirdiği rüzgardan memnunuz. Başarılı olacağını görüyorum. Anketlerde 29-30-32 bandında bir rakam telaffuz ediliyor. Biz daha yüksek olmasını isteriz. da Muharrem Bey tartışmasız adayımız olsun, cumhurbaşkanımız olsun"ifadelerini kullandı.

İNCE, "İLK TURDA SEÇİLİYORUM" DİYOR
ise bir süredir seçimleri ilk turda kazanacağını söylemeye devam ediyor.

İnce, en son bugün yaptığı bir mitingde, "Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık" şeklinde konuşmuştu.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 22:04
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