Görkemli yaşamları ve unvanları sayesinde masal kahramanlarıymış gibi görünen kraliyet üyeleri, moda seçimleriyle de dikkat çekmeye devam etti. Paranın her zaman şıklığı getirmediğini ortaya koyan asilzadelerin yanı sıra bazı isimler var ki giyim stilleriyle moda dünyasının da kraliçeleri olmayı başardı. Moda konusunda dikkat çeken kraliyet ailelerinin en şık isimlerini ise her yıl olduğu gibi Hello Dergisi seçti.
Taht model
Hello Dergisi, dünyadaki kraliyet aileleri içindeki en şık kadınları seçti. Gerçek hayatta da iyi birer arkadaş olan İspanya Kraliçesi Letizia ve Ürdün Kraliçesi Rania zirveyi kimseye kaptırmadı
Görkemli yaşamları ve unvanları sayesinde masal kahramanlarıymış gibi görünen kraliyet üyeleri, moda seçimleriyle de dikkat çekmeye devam etti. Paranın her zaman şıklığı getirmediğini ortaya koyan asilzadelerin yanı sıra bazı isimler var ki giyim stilleriyle moda dünyasının da kraliçeleri olmayı başardı. Moda konusunda dikkat çeken kraliyet ailelerinin en şık isimlerini ise her yıl olduğu gibi Hello Dergisi seçti.
Etiketler: ürdün kraliçe rania , Kate Middleton , Charlotte Casiraghi , monaco prenses charlene , Prens William , Hello Dergisi
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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