Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında varılan mutabakat ile; iki parti, 24 Haziran seçimlerine Cumhur İttifakı olarak girme kararı almıştı.
Son seçim anketi sonucu belli oldu! ORC 24 Haziran anketi
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Devlet Bahçeli , MHP , Cumhur İttifakı , Millet İttifakı , Türkiye , seçim
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