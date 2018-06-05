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Kuzey operasyonunun hedefi gizli arşiv

Terör örgütü 'nın Kuzey 'taki varlığına yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Yaklaşık 2 aydır devam eden operasyonlarda 'nın ilk hedefi terör örgütünün 40 yıldan bu yana koruduğu iki arşiv ünitesinden biri olacak.

Kuzey Irak operasyonunun hedefi gizli arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (), terör örgütü 'nın 'ın kuzeyindeki lojistik ve eğitim kamplarına yönelik operasyonları 2 aydan bu yana kararlılıkla devam ediyor. Sessiz sedasız süren Irak'ın kuzeyindeki sınır ötesi operasyonlar sonucunda örgütün 5'i tedavi ve lojistik, 11'i siyasi ve silahlı eğitim olmak üzere toplam 16 kampının tamamen ortadan kaldırıldığı öğrenildi. Bölgedeki yerel kaynaklar, özellikle Bermize ve Hakurke üslerinin örgüt için Türkiye'ye geçişlerde kullanılan özel bir üs olduğunu belirterek, her 2 üssün de Türkiye'ye yakın ve korunaklı bölgeler olması nedeniyle yaralanan teröristlerin ilk tedavisi için kullanıldığını belirtiyor.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 07:14
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