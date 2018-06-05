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Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? (2018'de resmi tatiller)

Vatandaşlar resmi tatilleri ve bayramları, ailesi birlikte geçirmek ya da güzel bir tatil yapmak için değerlendirmek istiyor. Ramazan bayramına iki hafta var, Kurban bayramına ise yaklaşık iki ay var. Haberimizden 2018 Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Ramazan ve Kurban bayramının anlamı nedir? sorularına yanıt bulabilirsiniz. Resmi tatiller, yaz aylarında küçük kaçamaklar yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. özellikle dini bayram tatilleri, uzun tatiller yapma fırsatı sunabiliyor. İşte 2018 resmi tatil günleri...

Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? (2018de resmi tatiller)

Resmi tatil günleri tatil planları yapılmadan önce en çok araştırılan günler arasında yer alıyor. Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geride kalırken, 2018'in diğer resmi ve dini tatilleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar... Vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil yapacağız? sorularının cevabını internet üzerinden araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olması bekleniyor.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
Cuma – 1. Gün
Cumartesi – 2. Gün
Pazar – 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

2018 RESMİ TATİLLER!

2018 yılını yarıladık, ancak resmi tatillerin büyük çoğunluğu yılın ikinci yarısında. İşte2018 resmi tatiller listesi:

14 Arifesi (yarım gün)
15 Haziran Ramazan Bayramı
16 Haziran Ramazan Bayramı
17 Haziran Ramazan Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü
20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)
21 Ağustos Kurban Bayramı
22 Ağustos Kurban Bayramı
23 Ağustos Kurban Bayramı
24 Ağustos Kurban Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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  • 05 Haziran 2018, Salı 10:18
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