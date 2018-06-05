Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? (2018'de resmi tatiller)

Resmi tatil günleri tatil planları yapılmadan önce en çok araştırılan günler arasında yer alıyor. Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geride kalırken, 2018'in diğer resmi ve dini tatilleri hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar... Vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? Bayramda kaç gün tatil yapacağız? sorularının cevabını internet üzerinden araştırıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek. Bayramın hafta sonunu içine alması sebebiyle bayram tatilinin kısa olması bekleniyor.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü

15 Haziran Cuma – 1. Gün

16 Haziran Cumartesi – 2. Gün

17 Haziran Pazar – 3. Gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı ne zaman sorusu vatandaşlarca merak ediliyor. Bu sene ise 20 Ağustos Pazartesi başlayacak 24 Ağustos Cuma sona erecek. Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi ile birlikte bayram tatiline hafta sonları da eklenerek bu yıl 9 gün tatil yapılacağı tahmin ediliyor.

2018 RESMİ TATİLLER!

2018 yılını yarıladık, ancak resmi tatillerin büyük çoğunluğu yılın ikinci yarısında. İşte2018 resmi tatiller listesi:

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

15 Haziran Ramazan Bayramı

16 Haziran Ramazan Bayramı

17 Haziran Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

21 Ağustos Kurban Bayramı

22 Ağustos Kurban Bayramı

23 Ağustos Kurban Bayramı

24 Ağustos Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öncesi (Yarım gün)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı