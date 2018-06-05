2018 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erdi.



Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı.



İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü ise sona erecek.

RESMİ TATİLLER

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil



- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)



- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil



- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil



- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)



- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)



- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)



- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil



- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil



- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil



- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil



- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil



-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil



- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil