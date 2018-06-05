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2018 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle ve sınav temposunun yoğunlaşmasıyla dinlenmek isteyen öğrenciler bir an önce okullar kapanacağı tarihi bekliyorlar. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2017 - 2018 eğitim ve öğretim döneminin sonuna gelindi. 5 Şubat Pazartesi günü başlayan 2. kanaat dönemi 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

2018 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı, 19 Ocak günü sona erdi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı.

İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü ise sona erecek.

RESMİ TATİLLER

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

- 28 (Pazar günü)

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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  • 05 Haziran 2018, Salı 10:21
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