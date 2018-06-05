2018 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yoğun geçen bir eğitim öğretim yılının ardından milyonlarca öğrenci okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başladı, 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erdi.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı.
İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başladı, 8 Haziran 2018 Cuma günü ise sona erecek.
RESMİ TATİLLER
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
-30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil
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