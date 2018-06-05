Kılıçdaroğlu ve Akşener'den millete kaos vaadi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında kol kola giren zıt kutuplar, 16 Nisan'da tecelli eden milli iradeye karşı, eski Türkiye'ye dönüşün yollarını arıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener dün bir araya gelerek, Türkiye'de istikrarsızlık, siyasi kaosların yolunu döşeyen parlamenter rejime dönüş için bir "yol haritası" üzerinde çalışmaya başlayacaklarını duyurdu. İki Genel Başkan görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, TBMM'de çoğunluğu sağlamaları halinde Türkiye'nin ayağına yıllarca pranga vuran, vesayet odaklarına millet iradesine müdahale zemini hazırlayan, ekonomik kriz ve kaoslara sebep olan Parlamenter Sistemi geri getirme konusunda uzlaşıya vardıklarını bir kez daha açıkladılar.

BİR KİTAPÇIKLA YIKILDI

Türkiye'nin kalkınma ve büyümesini frenleyen, temel hak ve özgürlüklerin vesayet dönemlerinde askıya alınmasına sebep olan Parlamenter sistem, her dönemde seçilmiş iktidarların reform adımlarının önünde engel ve baskı unsuru oldu. Cumhurbaşkanın ile iktidar arasındaki tartışmalar toplumsal krizlerin fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Sezer'in Başbakan Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatması ekonomiyi altüst etti. Faizler bir gecede yüzde 7500 yükseldi, bir milyona yakın kişi işini kaybetti. Parlamenter sistemin sonucu olan bu krizin, Türkiye'ye ekonomik maliyeti 5 milyar doları aştı. Kurulamayan hükümetler seçilemeyen Cumhurbaşkanları ülkeye çok zaman kaybettirdi. Millet iradesini hedef alan 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 darbesi, 28 Şubat post modern darbe girişimi, e-muhtıra ve 15 Temmuz ihanet girişimi Parlamenter sistemin sağladığı zeminde gerçekleşti.

PRANGA KIRILDI

16 Nisan 2017'de yapılan referandumdan, Türkiye'nin ayağına pranga vuran, bürokratik oligarşi, kriz, koalisyon sancısı, kaos ve darbelere zemin hazırlayan Parlamenter sistemi sonlandıracak karar çıktı. 24 Haziran seçimlerinden sonra uygulamaya girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Millet iradesinin "evet" oylarıyla kabul edildi.