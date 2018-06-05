Ovit Tüneli’nin açılış tarihi belli oldu!

İşte Hayati Yazıcı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalarının satırbaşları:

KANDİL OPERASYONU...

Türkiye uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Terörist unsurların eylem yapmalarını bekleyerek, eylem yaptıktan sonra onları takip etmeye yönelik bir güvenlik mücadelesini bir kenara bırakmışız.

Terörist unsurların odaklandıkları yerlere operasyon gerçekleştirmek... Yani geç kaldık demeyelim, daha önce belki ortam uygun değildi. Terörist unsurların Kandil'de kümelendiğine ilişkin bilgi sahibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya teslim olacaklar, ya da o unsurlar güvenlik amaçlı vurulacak. Türkiye bu hakkını kullanacak. İnşallah hayırlı sonuçlar elde edilir.

OVİT TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanımızla, bölge müdürüyle görüştük. Tünel iki tüpten oluşuyor. İki tüpün açılışını inşallah 13'ünde gerçekleştireceğiz. Bu Rize mitinginden önce mi olur sonra mı olur? Belki miting alanında olur, orada birileri gider.

Ama Ovit Tüneli'nin açılışı 13 Haziran günü cumhurbaşkanlığımız başkanlığındaki heyet gerçekleştirecek. Bu da Türkiye'nin devasa projelerinden bir tanesi.