Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
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