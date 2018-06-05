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Kuzey 'taki kampları vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen harekatta 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Iraka hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Zap bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 10:22
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