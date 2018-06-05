Kaza saat 11.00 sıralarında TEM bağlantı Basın Ekspres yolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi.
2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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