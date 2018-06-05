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Yolu'nda kamyon devrildi, 2 şerit trafiğe kapandı...

bağlantı yolunda bakır yüklü kamyon devrildi. 2 şeridin trafiğe kapandığı nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEMi kilitleyen kaza! TIR devrildi...

saat 11.00 sıralarında bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsü Tarık Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EH 5921 plakalı bakır yüklü kamyon devrildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapandı.Kamyondan yola dökülen mazot nedeniyle polis çevrede önlem aldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 12:17
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