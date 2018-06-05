Otomobil uçar gider

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü tüm dünyada büyük ses getirirken, dev organizasyonun tüm ayrıntıları da magazin basınına konu oldu. Onlardan biri de nikah töreni sonrası çiftin bindiği araç oldu. Windsor Kalesi'nden çıkarken plakası düğün tarihi olarak alınan Jaguar'ın efsane modeli E-Type'ye binen ünlü çiftin bu tercihi klasik otomobil hayranlarını mutlu etti. Ancak çiftin bindiği araç pek de klasik değildi. Harry'nin kullandığı otomobil yüzde 100 elektrikli yepyeni bir araçtı. Jaguar, 50 yıllık E-Type modelini geçtiğimiz yıl yüzde 100 elektrikli bir otomobile çevrilerek baştan tasarladı.
TASARRUFLU LAMBALAR
Enzo Ferrari'nin bile dünyanın en güzel arabası olarak tanımladığı E-Type Serise 1.5 olan araç geçen yıl Concept Zero adıyla yenilenirken hem tamamen elektrikli oldu hem de ışık aksamları da tasarruflu led lambalara çevrildi. Jaguar'ın sınırlı sayıda ürettiği bu aracın fiyatının 470 bin dolar olduğu belirtildi. Düğün sonrası bir anda popüler hale gelen araç için Jaguar'a bin 700 sipariş geldi. Ancak şirket bu talepleri reddetti.
Türkiye'de elektrikli E-Type almak isteyenler sıra gelirse yüksek vergiler sonrası 1.2 milyon doları (5.5 milyon TL) da gözden çıkarmak durumunda.
TASARRUFLU LAMBALAR
Enzo Ferrari'nin bile dünyanın en güzel arabası olarak tanımladığı E-Type Serise 1.5 olan araç geçen yıl Concept Zero adıyla yenilenirken hem tamamen elektrikli oldu hem de ışık aksamları da tasarruflu led lambalara çevrildi. Jaguar'ın sınırlı sayıda ürettiği bu aracın fiyatının 470 bin dolar olduğu belirtildi. Düğün sonrası bir anda popüler hale gelen araç için Jaguar'a bin 700 sipariş geldi. Ancak şirket bu talepleri reddetti.
Türkiye'de elektrikli E-Type almak isteyenler sıra gelirse yüksek vergiler sonrası 1.2 milyon doları (5.5 milyon TL) da gözden çıkarmak durumunda.
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