Hakkari'de kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahramanlar son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Sözleşmeli Er Süleyman Sevim, memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sevim'in nişan yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç'un cenazesi Adana'da toprağa verilirken, Kayseri ise şehit Piyade Sözleşmeli Erler Orhan Özkan'ı bağrına bastı. Şehit Özkan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehitlere veda
- 05 Haziran 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.