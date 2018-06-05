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Şehitlere veda

Şehitlere veda
Hakkari'de kanlı terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahramanlar son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Sözleşmeli Er Süleyman Sevim, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Sevim'in nişan yapmayı planladığı öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç'un cenazesi 'da toprağa verilirken, ise şehit Piyade Sözleşmeli Erler Orhan Özkan'ı bağrına bastı. Şehit Özkan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.





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