Ağlatan diploma

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu (25), 6 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde bir restoranda tavuklu pilav yedi. Ancak Ömeroğlu, zehirlendi. Tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca eve gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu. Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu'nun cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.
SARILIP GÖZYAŞIDÖKTÜLER
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde dün yapılan mezuniyet törenine Hayrettin Ömeroğlu'nun annesi Hülya ve babası Cabbar Ömeroğlu da katıldı. Ömeroğlu çifti oğullarının diplomasını Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Şenyurt'tan aldıktan sonra öptü. Diplomaya sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü. Salonda bulunanlar ise acı anne- baba karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Mimarlık öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu'nun anne ve babası, törene katılanları da gözyaşlarına boğdu.
SARILIP GÖZYAŞIDÖKTÜLER
Kocaeli Üniversitesi Anıtpark Yerleşkesi'nde dün yapılan mezuniyet törenine Hayrettin Ömeroğlu'nun annesi Hülya ve babası Cabbar Ömeroğlu da katıldı. Ömeroğlu çifti oğullarının diplomasını Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Şenyurt'tan aldıktan sonra öptü. Diplomaya sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü. Salonda bulunanlar ise acı anne- baba karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Mimarlık öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu'nun anne ve babası, törene katılanları da gözyaşlarına boğdu.
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