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Öldürmesem o

’da kendisini boğmaya çalışan sevgilisini bıçaklayan kadın, “Ben öldürmesem o ” dedi

Öldürmesem o öldürecekti
Genç kadın, kendisini boğmaya çalışan erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olay dün 'da yaşandı. 2 çocuğu bulunan Nurcan Saraç (28) yaklaşık 3 yıldır Cengiz Aydın (30) ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre eve alkollü gelen Cengiz Aydın ile genç kadın arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyerek polisten yardım istedi. Kapıyı kıran Aydın, genç kadını kablo ile boğmaya kalktı. Saraç elindeki bıçağı Aydın'ın kalbine sapladı. Sesler üzerine komşuları sağlık ekiplerini aradı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Polise teslim olan genç kadın, "Beni boğmaya kalktı. Ben onu öldürmesen o beni öldürecekti" diyerek kendisini savundu. sırasında evde bulunan iki çocuk ise korumaya alındı.



, 3 yıllık sevgilisi tarafından öldürüldü.




ERDOĞAN ÖZTÜRK
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