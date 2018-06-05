Olay yeri 'İnce'leme

Muhalefet, Türkiye'yi parlamenter sisteme geri götürmek için anlaştı. Fakat CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin çelişkili açıklamaları bu ittifakı çatlattı.
iYi Parti lideri Akşener, soluğu CHP'de aldı. Olay yeri incelemesi yaptı. Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardı: Eskiye dönüş takvimini 24 Haziran'dan önce ilan edeceğiz!
ŞİMDİ NE OLACAK
CHP ve iYi Parti, ortak komisyon kuracak.
Seçimden sonra parlamenter sisteme dönüşün yol haritası çıkarılacak.
Belirlenecek takvim, seçimden önce kamuoyuyla paylaşılacak.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilirse en az 2 yıl bu koltukta oturmak istiyor.
iYi Parti lideri Akşener, soluğu CHP'de aldı. Olay yeri incelemesi yaptı. Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardı: Eskiye dönüş takvimini 24 Haziran'dan önce ilan edeceğiz!
ŞİMDİ NE OLACAK
CHP ve iYi Parti, ortak komisyon kuracak.
Seçimden sonra parlamenter sisteme dönüşün yol haritası çıkarılacak.
Belirlenecek takvim, seçimden önce kamuoyuyla paylaşılacak.
Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilirse en az 2 yıl bu koltukta oturmak istiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.