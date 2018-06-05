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İMSAKİYE RAMAZAN
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Olay yeri 'İnce'leme

İnce'nin buyruk tavrı muhalefet ittifakını sarstı. ve acilen görüşüp hasar tespiti yaptı. ’yi geriye götürme konusunda anlaştı

Olay yeri İnceleme
Muhalefet, 'yi parlamenter sisteme geri götürmek için anlaştı. Fakat CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin çelişkili açıklamaları bu ittifakı çatlattı.
iYi Parti lideri , soluğu 'de aldı. Olay yeri incelemesi yaptı. ile mutabakata vardı: Eskiye dönüş takvimini 24 Haziran'dan önce ilan edeceğiz!

ŞİMDİ NE OLACAK
CHP ve iYi Parti, ortak komisyon kuracak.
sonra parlamenter sisteme dönüşün yol haritası çıkarılacak.
Belirlenecek takvim, seçimden önce kamuoyuyla paylaşılacak.



, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanabilirse en az 2 yıl bu koltukta oturmak istiyor.
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