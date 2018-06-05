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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Genç cerrah kaza kurbanı
  2. Olay yeri 'İnce'leme

Can aldı!

’de 19 yaşındaki , kavgalı olduğu kız arkadaşının evini bastı. Annesini öldürüp babasını yaraladı...

Can aldı!
Ayrılığı kabullenemeyen genç dehşet saçtı. Sevgilisinin, annesini öldürüp babasını yaraladı. Olay dün 'de yaşandı. Yusuf Can Özalp (19), yaklaşık 1.5 yıldır sevgilisi olan acil tıp teknisyeni Merve Yün'ün evine gitti. Kapıyı kız arkadaşının 52 yaşındaki annesi Fadime Yün açtı. Genç, kadını göğsünden bıçakladı. Eşinin çığlıklarını duyan 57 yaşındaki Fahri Yün de kapıya koştu. Özalp onu da ağır yaraladı. Merve ise sinir krizi geçirdi. Sesleri duyan vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan kocasının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Katil zanlısı teslim oldu. İfadesinde, "Evlenmeyi düşünüyorduk. Ancak kız arkadaşımla aramız açıktı. Telefonlarıma cevap vermiyordu. Bu nedenle özür dilemek için evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün?' diyerek bana tokat attı. Babası da yumruk atınca yere yığıldım. Yerde bulduğum bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi. Öte yandan 'ün instagram hesabından sevgilisine hitaben "Takvimin en güzel yaprağıydı seni tanıdığım gün" ve "Kocaman gökyüzünde tek mavi bulutumsun" yazdığı görüldü.



FADİME YÜN



FAHRİ YÜN

​CEYHAN TORLAK
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