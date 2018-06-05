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'da operasyonu

Esenler İlçesinde özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

İstanbulda uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler İlçesinde, satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, bir silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 06:19
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