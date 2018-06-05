Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayı içerisinde yer alması ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olması geceyi daha da anlamlandırıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren müslümanlar "2018 Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.
Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2018 ne zaman?
Kadir Gecesi ne zaman? Kutsal gecelerden birisi olan ve müslümanlarca ibadet ve dualarla eda edilen Kadir Gecesi nedir? Kadir gecesi edilecek dualar. Kadir Gecesinin önemi nedir? Bin aydan daha hayırlı bu gece nasıl geçirilmeli? İslam dininde çok önemli bir yeri olan Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk gelir. Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’de nasıl geçiyor. Tüm ayrıntılar haberimizde.
Etiketler: Kur'an-ı Kerim , Kadir Gecesi
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