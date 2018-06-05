Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Ramazan ayı içerisinde yer alması ve Kuran-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olması geceyi daha da anlamlandırıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getiren müslümanlar "2018 Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabını öğrenmek istiyor.