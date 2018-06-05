Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alacaklarını, bu rakama gelecek yıl 500 kişi ilave edeceklerini açıkladı.
Erdoğan: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak mitinginde, yıl sonuna kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 1000 kişi alacaklarını açıkladı.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye Taşkömürü Kurumu , Recep Tayyip Erdoğan
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