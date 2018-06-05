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  1. "Bu millet 15 Temmuz'da birilerinin apoletini söktü"

Erdoğan: 'na 1000 kişi alınacak

, Zonguldak mitinginde, yıl sonuna kadar 'na 1000 kişi alacaklarını açıkladı.

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  • 05 Haziran 2018, Salı 19:32
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