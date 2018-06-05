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Yıldırım'dan 'bedelli' açıklaması

le ilgili kritik açıklamalar yaptı. Yıldırım, 24 Haziran'daki lerin ardından bedelli konusunun değerlendirileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırımdan bedelli açıklaması
Yıldırım konusuyla ilgili olarak ''Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah den sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" ifadelerini kullandı.
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  • 05 Haziran 2018, Salı 20:08
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