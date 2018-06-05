Başbakan Yıldırım bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak ''Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım'dan 'bedelli' açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlikle ilgili kritik açıklamalar yaptı. Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimlerin ardından bedelli konusunun değerlendirileceğini söyledi.
Etiketler: Binali Yıldırım , Başbakan , Bedelli askerlik , seçim
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